Un tablet eccezionale, è Blackview Tab 8E con schermo 10” FHD e ottima scheda tecnica. Con i saldi eBay del momento, lo porti a casa a meno di 100€, se sarai veloce. Come fare? Metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “PIT10PERTE”. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma – com’è prevedibile – i pezzi in sconto sono pochissimi.

Una potenza di tablet a prezzo super su Amazon

Un ottimo dispositivo, quello di Blackview, sul quale non ho alcun dubbio a riguardo della qualità. Se ti stai chiedendo perché ne sia così sicura, il motivo è semplice e sta proprio racchiuso nel brand. Si tratta di un marchio che è da anni nel settore dell’elettronica di consumo, ma ha sempre portato avanti la filosofia “pochi fronzoli, tanta sostanza”. Quindi, pochissima pubblicità, ma prodotti con un rapporto qualità/prezzo talmente elevato, da far si che il passaparola degli utenti soddisfatti portasse alla diffusione dei suoi dispositivi.

Ecco perché c’è da stare tranquilli. A meno di 100€, porti a casa un gioiellino, con tutte le carte in regola per essere un valido strumento di svago, ma anche di lavoro. Puoi contare, per esempio, su un buon processore octa core, così come su 32GB di spazio di memoria a disposizione, ma non solo. C’è un ampia batteria da più di 6000 mAh, perfetta per garantirti tante ore di utilizzo senza dover ricorrere al caricabatterie.

E poi c’è ovviamente un ampio display da 10.1” con risoluzione FHD, dove potrai vedere i tuoi film preferiti, lavorare e anche partecipare a videochiamate. Infatti, non mancano la fotocamera posteriore e frontale, così come il microfono. C’è tutto e non solo: in confezione ricevi anche una comoda cover con chiusura frontale, che proteggerà il tuo nuovo gioiellino. Se poi ci abbinerai una tastiera Bluetooth (da comprare a parte a pochissimi euro), allora avrai un vero e proprio mini PC equipaggiato con Android.

Insomma, se cerchi un ottimo tablet che ti permetta di fare praticamente tutto, l’hai trovato. Blackview Tab 8E ora da eBay lo prendi a 99€ circa con spedizioni rapide e gratis, ma solo se sarai velocissimo perché le scorte sono limitatissime. Mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – ricordati il codice sconto “PIT10PERTE”.

Le spedizioni? Assolutamente rapide e gratis, direttamente dall’Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet