Questo tablet 10" è il tuo nuovo COMPUTER portatile: prezzone Amazon (69€)

Non un semplice tablet, ma un dispositivo così ricco di accessori da risultare un vero e proprio computer portatile. Grazie alla cover che fa anche da supporto da tavolo, al mouse, alla tastiera wireless, al pennino a all’accessorio OTG avrai a disposizione un PC, che però risulterà molto più leggero e facile da trasportare. Perfetto per la produttività in movimento, l’enorme batteria da 8000 mAh ti accompagnerà per tutta la giornata.

In gran sconto su Amazon, solo per pochissimo puoi portarlo a casa a 69,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Non solo una ricca dotazione di accessori, questo device è interessante anche sotto il punto di vista di hardware e prestazioni. Tutto merito dell’ampio display HD da 10,1″, del chip octa core e del sistema operativo Android, ottimizzato ad hoc per l’utilizzo su grandi schermi. Sfruttane il potenziale per studiare, lavorare e divertirti: che si tratti di gestire un documento o di guardare un bel film, non ci saranno problemi.

Ovviamente, tutto il set che completa questo eccellente tablet e lo rende un computer portatile è un plus da non sottovalutare: non dovrai comprare altro a parte. Non perdere la ghiottissima occasione del momento e completa al volo il tuo ordine per accaparrarti questo eccellente device a 69€ circa appena da Amazon. Lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma dovrai essere veloce: la disponibilità è limitatissima.

