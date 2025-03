Con questo strumento multifunzione (132 accessori) fai di tutto e lo paghi solo 26€

Affrettati perché ti sto per segnalare una promozione straordinaria che ti permette di avere un gadget per il fai da te eccellente e super versatile a un prezzo minuscolo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo strumento multifunzione con 132 accessori a soli 26,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Dunque siamo di fronte uno sconto del 25% sul prezzo di listino e un ulteriore ribasso del 10% applicabile con il coupon per un risparmio totale di 13 euro. Se già il prezzo originale non era altissimo con questo doppio sconto è da prendere al volo.

Strumento multifunzione con 132 accessori a prezzo mini

Con questo fantastico strumento multifunzione potrai fare tutti i lavori che desideri in modo semplice e veloce. Si presenta come una sorta di avvitatore elettrico con un manico ergonomico e robusto ed è incredibilmente leggero. Ha un selettore che ti permette di scegliere tra sei velocità differenti in base al lavoro che dovrai fare e così puoi incidere, lucidare, tagliare forare e tanto altro.

Grazie ai suoi 132 accessori che trovi inclusi potrai veramente fare qualsiasi lavoro tu voglia. Ti basta cambiare la punta in modo semplice e sarai subito pronto per il prossimo lavoro. Possiede un motore da 200 W per ottime prestazioni e una batteria al litio che potrai ricaricare facilmente tramite un cavetto USB. Sul manico potrai anche vedere la batteria residua tramite delle piccole luci a LED. E trovi anche una valigetta per il trasporto.

Insomma il gadget per ogni lavoro oggi lo paghi veramente pochissimo. Quindi prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo strumento multifunzione con 132 accessori a soli 26,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.