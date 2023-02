Questo SSD portatile della Samsung oggi è in super offerta: il prezzo è crollato del 54%

Lo spazio sul tuo laptop non ti basta mai? Oggi ti segnaliamo un’offerta di Amazon decisamente interessante. La memoria SSD esterna Samsung T7 è in forte sconto su Amazon: la pagherai appena 155,21€, cioè meno della metà del suo normale prezzo di listino. Il prezzo è comunque impegnativo, ma ampiamente giustificato dalle specifiche di alto livello di questo prodotto. Noi ti suggeriamo di non puntare al ribasso e approfittare di questa offerta decisamente vantaggiosa.

Il T7 è una memoria SSD esterna altamente performante, caratterizzata da una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, 9.5 volte superiore rispetto a un tradizionale hard disk. È dotato di un’interfaccia USB 3.2 Gen 2, retrocompatibile e in grado di supportare velocità fino a 10 Gbps. La scocca in metallo del T7 conferisce una maggiore resistenza e la capacità di sopportare cadute fino a 2 m di altezza.

Samsung ha equipaggiato il dispositivo con una serie di funzioni di sicurezza avanzate, come la protezione con password opzionale e l’encryption hardware AES 256 bit. Il T7 è compatibile con diverse piattaforme, tra cui PC, Mac, dispositivi Android, console di gioco e praticamente ogni altro dispositivo. Grazie alle sue dimensioni compatte, il dispositivo può essere facilmente trasportato e utilizzato in qualsiasi luogo.

Il T7 è dotato di una soluzione termica che sfrutta la tecnologia ePCM e la Dynamic Thermal Guard per mantenere una temperatura ottimale anche a velocità elevate. Il dispositivo è fornito di software di gestione per PC e Mac, che consente di impostare diversi livelli di protezione (password e addirittura impronta digitale) e di ottenere gli aggiornamenti firmware. È disponibile anche un’app per smartphone e tablet Android. Ti suggeriamo caldamente di non farti scappare questa offerta di Amazon: pagherai l’SSD Samsung T7 da 2TB meno della metà del suo normale prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.