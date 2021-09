Uno speaker wireless Bluetooth, l'SBS Music Box, che è irresistibile sotto il profilo estetico ed è pronto a sorprenderti. Collegalo a smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili, per godere di un audio alto e chiaro ovunque desideri. Grazie agli sconti Amazon del momento, lo porti a casa a 9,99€ appena con spedizioni rapide e gratis. Sii veloce però, pochissimi pezzi a disposizione.

Speaker wireless SBS in gran sconto su Amazon

Un gioiellino di design, super colorato e pensato per essere portato in giro grazie alle dimensioni compatte. L'ideale, ad esempio, da portare nello zaino o in borsa. All'occorrenza, accendi la bellissima Music Box, lasci che si colleghi al tuo smartphone attraverso il Bluetooth e ascolti la musica che più ti piace.

Se lo desideri, invece del Bluetooth, puoi utilizzare un cavo jack audio da 3,5 millimetri per la connessione. Dotato di ottima autonomia energetica, puoi usare il cavo microUSB in dotazione per ricaricare il dispositivo.

Approfittane adesso, il tuo nuovo speaker wireless di SBS è in gran sconto a 9,99€ e in confezione ricevi anche il cavetto per la connessione attraverso jack audio e quello per la ricarica. Completa l'ordine al volo e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone