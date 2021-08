Dopo un rapidissimo sold out, torna disponibile in vendita su Amazon questo super speaker wireless a prezzo assurdo: solo 3,28€, praticamente regalato e non solo. Infatti, le spedizioni – seppur non rapide – sono assolutamente gratis.

Eccellente speaker audio in gran sconto su Amazon

Un prodotto di design, pronto a permetterti di ascoltare la musica che più ti piace con un volume ben più alto e un suono ben più chiaro di quello che può offrirti uno smarpthone. Collega la cassa in Bluetooth al tuo device (va bene anche il tablet, il PC, la TV e non solo) e ascolta subito la musica che più ti piace oppure dai nuovo volume ai tuoi programmi preferiti!

Tutto qui? Certo che no! Naturalmente, questo gioiellino funziona attraverso batteria integrata: dovrai solo ricaricarla all'occorrenza e avrai diverse ore di utilizzo a disposizione. Non solo: oltre alla connessione Bluetooth, potrai scegliere altri modi per connettere la tua nuova cassa. Ad esempio, attraverso jack audio da 3,5 millimetri oppure tramite la porta USB. Infine, potrai sfruttare addirittura l'ingresso microSD predisposto: praticamente, inserisci la tua memoria esterna (con musica a bordo) e la riproduci direttamente.

Ciliegina sulla torta: il dispositivo integra anche un microfono! Quindi, se lo collegherai allo smartphone, potrai sfruttarlo anche come sistema di vivavoce.

Uno speaker, tantissime possibilità: non solo il wireless. Adesso questo gioiellino lo prendi a 3,28€ da Amazon e – se sarai veloce – potrai addirittura godere di spedizioni assolutamente gratuite.

