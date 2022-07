Questo spazzolino Oral-B è perfetto per il tuo bambino ed è scontato del 20%!

Stai cercando disperatamente uno spazzolino per bambini che sia delicato, efficiente e disponibile a un prezzo ridotto? Ecco perché dovresti assolutamente portare a casa questo modello Oral-B Kids per bambini dai 3 anni in su, scontato al prezzo di 19,99€ invece di 24,99€. Cosa rende gli spazzolini elettrici Oral-B abbastanza delicati per le bocche dei più piccoli? Tutti i modelli, specialmente quelli della linea Kids, sono ideati a stretto contatto con i dentisti per offrire ai bambini una pulizia efficace ma senza danneggiare la loro dentatura.

Per questo, è dotato di setole morbide che non danneggiano le gengive del tuo bambino. In più, è provvisto di quattro adesivi a tema da attaccare sul manico dello spazzolino per renderlo davvero il loro preferito. Non meno importante, l’ottima app Disney Magic Timer di Oral-B, disponibile su Apple Store e Google Play, per aiutare i più piccoli a spazzolare i denti senza annoiarsi: quando il tuo bambino spazzola i denti, verrà sbloccata un’immagine sul tuo dispositivo smart. Più spazzolano, più immagini possono raccogliere.

Lo spazzolino preferito dai più piccoli

Lo spazzolino elettrico Oral-B Kids è provvista di una speciale Modalità Denti Sensibili per bambini in modo da pulire delicatamente i loro denti grazie alla sua testina rotonda, provvista solo di setole extra morbide che sono particolarmente delicate sulle gengive. Queste agiscono come piccoli cuscinetti che offrono però la pulizia migliore per mantenere sani i denti e rimuovere attentamente la placca.

Inoltre, potrete sfruttare l’ottimo timer incorporato in modo che il bambino raggiunga il tempo di spazzolamento di due minuti raccomandato dai dentisti e l’ideale per aiutare anche i più piccoli a imparare e rispettare delle buone abitudini di igiene orale per tutta la vita. Ma non è finita qui, infatti lo spazzolino è dotato anche di una raffinata custodia da viaggi sempre a tema Frozen, per tenere al sicuro il modello anche mentre sei fuori casa! Per questo, ti consigliamo di affrettarti e di portare a termini il tuo acquisto finché ci sono unità disponibili!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.