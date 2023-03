Questo smartwatch per il fitness ti costa solo 29€ su Amazon

Uno smartwatch economico ma buono, che ti aiuti a monitorare la tua salute e la tua attività fisica: è Molocy Q23, un orologio intelligente con display touch HD da 1,69 pollici, 25 modalità sportive, cardiofrequenzimetro, ossimetro e molte altre funzioni utili.

Lo smartwatch Molocy Q23 è ora in offerta su Amazon a soli 29,98 euro invece di 59,99 euro, con uno sconto del 50%. Approfitta subito di questa occasione e acquista il tuo compagno di fitness ideale.

Lo smartwatch perfetto per il fitness

Molocy Q23 è uno smartwatch che si adatta a tutti i gusti e a tutte le esigenze. Puoi scegliere tra 5 temi operativi e 100 quadranti personalizzati per cambiare lo stile del tuo orologio in base al tuo umore o al tuo outfit. Il cinturino è in silicone morbido e confortevole, e lo schermo ha 4 livelli di luminosità regolabili per una facile lettura anche al sole. Lo smartwatch ha anche un design impermeabile IP68 che ti permette di indossarlo sotto la doccia o mentre nuoti.

Lo smartwatch Molocy Q23 non è solo bello da vedere, ma anche funzionale e pratico. Ti permette di ricevere notifiche di chiamate, messaggi e app direttamente sul tuo polso, controllare la musica, le previsioni del tempo, la sveglia e il cronometro. Soprattutto, ti aiuta a tenere sotto controllo la tua salute e il tuo benessere. Lo smartwatch monitora la tua frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e le tue abitudini sedentarie.

Ti offre anche 25 modalità sportive professionali per registrare i tuoi dati di allenamento come passi, calorie, distanza e tempo. Puoi sincronizzare i tuoi dati con l’app VeryFitPro sul tuo smartphone e visualizzare i tuoi progressi e le tue statistiche.

Lo smartwatch Molocy Q23 è compatibile con smartphone iOS 9.0 o Android 5.0 e versioni successive. Ha una batteria da 300 mAh che garantisce un’autonomia di circa 10 giorni con una singola ricarica.

Se vuoi acquistare questo orologio intelligente per il fitness a un prezzo imbattibile, non perdere tempo e approfitta dell’offerta Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.