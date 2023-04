Questo smartwatch per bambini ti sorprenderà e costa pochissimo (30€)

Oggi ti diamo la possibilità di fare un regalo originale, divertente e anche utile per il tuo bambino o la tua bambina.

Non perdere questa incredibile offerta su Amazon: uno smartwatch per bambini a soli 30 euro invece di 57! Si tratta di un orologio da telefono multifunzione, con touch screen da 1,54 pollici, fotocamera, registratore, lettore musicale e 16 giochi integrati. Un vero e proprio gioiello tecnologico che farà felice il tuo piccolo.

Smartwatch per bambini in offerta: scopri le sue funzioni

Questo smartwatch per bambini è pensato per offrire un’esperienza di apprendimento e intrattenimento ai bambini dai 3 ai 12 anni. Con il suo design fresco e colorato, si adatta sia ai maschietti che alle femminucce. Lo schermo touch da 1,54 pollici offre una visione ampia e luminosa, facile da usare anche per le dita piccole.

Con questo orologio-telefono, il tuo bambino potrà scattare selfie, registrare la sua voce e ascoltare la sua musica preferita. Basta inserire una microSD card (inclusa nella confezione) e trasferire i file dal pc all’orologio tramite il lettore di schede SD. L’orologio supporta solo i file Mp3, quindi assicurati di convertire i tuoi brani in questo formato prima di copiarli nell’apposita cartella.

La vera attrazione di questo smartwatch sono i 16 giochi puzzle che stimolano la mente e la creatività dei bambini. Il tuo bambino potrà divertirsi con giochi di matematica, logica, memoria e abilità, allenando il cervello e la coordinazione occhio-mano. I giochi sono adatti a diverse fasce d’età e livelli di difficoltà.

Questo smartwatch per bambini ha anche altre funzioni utili, come l’allarme, la calcolatrice e il formato 12/24 ore. Il bambino potrà impostare fino a 3 sveglie per ricordarsi gli appuntamenti o le scadenze. Potrà anche scegliere tra diverse lingue: inglese, tedesco, spagnolo, italiano e francese. Inoltre, potrà attivare la modalità silenziosa quando è a scuola o in altre situazioni in cui non vuole essere disturbato.

Infine, questo smartwatch ha anche la funzione di chiamata, che permette al bambino di comunicare con i suoi genitori o i suoi amici. Per usare questa funzione, è necessario acquistare una scheda SIM 2G e aprire un piano vocale.

Come vedi, il dispositivo è un regalo perfetto per il tuo bambino o la tua bambina. Non solo lo farà divertire con i suoi giochi e le sue funzioni multimediali, ma lo aiuterà anche a imparare e a crescere in modo intelligente.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista questo smartwatch per bambini a soli 30 euro invece di 57.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.