Questo smartwatch è un monitor avanzato per la SALUTE: 24€ (-51%)

Questo smartwatch è perfetto per chi desidera controllare una serie di parametri dedicati alla salute. Dal battito cardiaco alla pressione sanguina. Non solo: l'ampio display da 1,71“ è perfetto per gestire le notifiche dal polso, ma anche per controllare i dati durante gli allenamenti.

Con le promozioni attualmente in corso su Amazon, puoi fare un ottimo affare e portarlo a casa a 24€ circa appena. Devi solo spuntare il coupon in pagina e completare l'ordine per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccellente smartwatch in gran sconto su Amazon

Un dispositivo pensato per diventare un ottimo assistente da polso. Ogni volta che lo desideri, verifichi il battito cardiaco, la quantità di ossigeno presente nel sangue, la stima della pressione sanguigna e non solo. Infatti, puoi sfruttarlo per monitorare la qualità del riposo notturno e – se usato da una donna – è un valido aiuto per monitorare il ciclo mestruale.

Ovviamente, grazie al pannello super ampio da 1,71″, la gestione delle notifiche non potrebbe essere più comoda. Controlli dal polso tutti gli avvisi in arrivo sullo smartphone, senza doverlo prendere ogni volta. Ancora, grazie alle 20 diverse modalità sportive supportate, puoi usarlo per tenere traccia dei tuoi allenamenti. Raccogli i dati di ogni sessione e li scarichi all'interno dell'applicazione per Android e iOS.

Insomma, un ottimo smartwatch – con vocazione per il monitoraggio della salute – a prezzo pazzesco su Amazon adesso. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per portare a casa questo interessante wearable 24€ circa appena. Risparmi il 51% e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata, sii rapido.