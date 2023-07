Questo smartwatch è un COMPUTER da polso: tuo a 24€ (sconto 64%)

Uno smartwatch spettacolare, con ampio display da 1,85″ e una quantità infinita di funzioni. Puoi persino telefonare dal polso! Un prodotto che, con questo sconto, è assolutamente da avere. Non perdere l’occasione di portarlo a casa a 24,99€ appena invece di 69,99€ da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa il tuo ordine al volo per approfittarne. Lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Un prodotto spettacolare. L’ampio schermo è la caratteristica principale, che ti permetterà di accedere a una marea di funzioni. Gestisci facilmente dal polso tutte le notifiche in arrivo, ma non solo questo. Infatti, puoi parlare al telefono usando il vivavoce Bluetooth integrato: rispondi alle chiamate e ne invii di nuove!

Ancora, massima attenzione alla salute grazie al controllo del battito cardiaco, della qualità del riposo notturno, della quantità di ossigeno nel sangue e non solo. Ovviamente, sarà il tuo perfetto compagno di allenamento: sono oltre 24 le modalità sportive supportate. Scegli la tua preferita e allenati: a tenere traccia dei risultati ci penserà lui.

