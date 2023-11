Questo Smartwatch è perfetto per chi fa Sport (e ora è scontato del -24%!)

L’Amazfit GTR Mini Smartwatch è l’orologio intelligente che offre un’esperienza avanzata di monitoraggio dell’allenamento e della salute. Attualmente in offerta su Amazon a soli 99,00€ invece di 129,90€, questo dispositivo si presenta come un compagno ideale per chi cerca funzionalità avanzate a un prezzo conveniente.

Amazfit GTR Mini: tutte le caratteristiche

Con oltre 120 modalità sportive e un sistema di riconoscimento intelligente, l’Amazfit GTR Mini è progettato per tenere traccia dei dati di ogni tipo di allenamento. Monitora passi, calorie bruciate e altri dati per oltre 120 sport diversi, fornendo un rapporto dettagliato post-allenamento.

La presenza di 5 sistemi di posizionamento satellitare consente a questo smartwatch di individuare la tua posizione con precisione, che tu stia facendo una passeggiata in città o un’escursione nei boschi.

Per il monitoraggio della salute 24 ore su 24, l’Amazfit GTR Mini utilizza il biosensore avanzato BioTracker 3.0. Questo strumento monitora automaticamente il livello di SpO2 24 ore al giorno, inviando notifiche se il livello di ossigeno nel sangue è troppo basso, anche durante le ore diurne. Inoltre, offre la possibilità di avviare un test manuale di SpO2 in soli 15 secondi, ideale per monitorare la tua salute in ogni momento.

Con una durata della batteria di 14 giorni, l’Amazfit GTR Mini è potenziato dal sistema operativo Zepp 2.0 e dal chip dual-core Huangshan 2S. Questa combinazione di software e hardware sviluppati internamente garantisce una carica sufficiente per raggiungere i tuoi obiettivi di fitness per due settimane consecutive.

Dal punto di vista del design, l’Amazfit GTR Mini presenta un aspetto elegante e sottile, con un corpo di solo 9,25 mm di spessore e un peso leggero di 24,6 g. Realizzato con acciaio inossidabile e dotato di un cinturino in silicone delicato sulla pelle, questo smartwatch non solo è alla moda ma offre anche un comfort ottimale durante l’uso quotidiano.

Amazfit GTR Mini è un’opzione conveniente e completa per chi cerca uno smartwatch avanzato a un prezzo di soli 99,00€ invece di 129,90€.

