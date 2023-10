Questo smartwatch è IMPRESSIONANTE: un vero PC da polso a 27€ su Amazon

Questo spettacolare smartwatch, con display super ampio da 1,83″, è così ricco di funzionalità da poter essere definito un vero e proprio PC da polso. Non solo sport e salute, piena gestione delle notifiche e persino telefonate in vivavoce direttamente dal polso. Fino a una settimana di utilizzo con appena 2 ore di ricarica e una marea di feature a tua disposizione.

In promozione, questo spettacolare wearable lo porti a casa a 27€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però, a disposizione ci sono pochissimi pezzi.

Oltre 100 modalità sportive fra le quali scegliere la tua preferita, potrai sempre monitorare alla perfezione i tuoi risultati durante l’allenamento. Tieni tutto sempre sotto controllo e verifichi i dati ogni volta che desideri, direttamente tramite app. Ovviamente, massima attenzione anche alla salute: battito cardiaco, quantità di ossigeno nel sangue, qualità del riposo notturno e non solo.

Come anticipato, eccellente gestione anche delle notifiche: verifica tutte quelle in arrivo sullo smartphone, ma non solo. Infatti, puoi anche rispondere al telefono oppure effettuare nuove chiamate in arrivo.

A questo prezzo, questo eccellente smartwatch, è un autentico affare. Spunta il coupon in pagina su Amazon e completa il tuo ordine per accaparrartelo a 27€ circa appena. Lo ricevi con spedizioni super veloci e gratuite, se la promozione non è già finita. Sii rapido: ci sono poche scorte!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.