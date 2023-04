Questo smartwatch di Xiaomi in offerta a 99€ è perfetto per lo sport

Sei alla ricerca di uno smartwatch che ti accompagni nella tua vita quotidiana e nelle tue attività sportive? Non lasciarti sfuggire allora questa offerta su Amazon: Xiaomi Mi Watch è disponibile a soli 99,99 euro invece di 129,99. Si tratta di uno sconto del 23% su uno dei migliori smartwatch della categoria, che ti offre prestazioni elevate, design elegante e funzioni avanzate.

Xiaomi Mi Watch: perfetto per lo sport, ma non solo

Xiaomi Mi Watch è uno smartwatch che ti stupirà per la sua qualità e la sua versatilità con il suo display AMOLED HD da 1.39 pollici, protetto da un vetro Corning Glass 3 resistente ai graffi e ai riflessi. Il display è touch screen e ti permette di accedere facilmente a tutte le funzioni dello smartwatch con un semplice tocco.

La batteria è una delle sue caratteristiche più apprezzate visto che ha una durata fino a 16 giorni con uso standard, 22 giorni in modalità lunga durata e oltre 50 ore in modalità sport. Inoltre si ricarica in soli due ore con il cavo magnetico incluso nella confezione.

Il design è leggero e confortevole. Pesa solo 32 grammi, l’equivalente di uno stick per labbra o un accendino. Non ti accorgerai nemmeno di indossarlo. Il tutto nonostante la presenza di una cassa in alluminio e di un cinturino in silicone morbido e traspirante.

Parliamo di uno smartwatch che ti aiuta a monitorare la tua salute e il tuo benessere. Ti permette di misurare il battito cardiaco, il livello di ossigenazione nel sangue, la qualità del sonno e molto altro. Ti avvisa anche se rileva anomalie o se devi muoverti di più. Inoltre ti offre consigli personalizzati per migliorare le tue abitudini.

Se ami lo sport, Xiaomi Mi Watch è proprio perfetto con le sue 117 modalità di allenamento tra cui scegliere, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, yoga e molto altro. Lo smartwatch registra i tuoi dati di performance, come distanza, velocità, calorie bruciate e frequenza cardiaca. Ti mostra anche le mappe del tuo percorso grazie al GPS integrato.

Infine, è un dispositivo che ti semplifica la vita grazie al suo assistente vocale integrato che ti permette di controllare lo smartwatch con la tua voce. Puoi chiedergli di impostare sveglie, promemoria, timer o di riprodurre musica. Puoi anche ricevere notifiche delle chiamate, dei messaggi e delle app del tuo smartphone direttamente sullo schermo dello smartwatch. E se vuoi, puoi anche rispondere alle chiamate grazie al microfono e all’altoparlante integrati.

Non perdere questa occasione e visita subito la pagina di Amazon dedicata Xiaomi Mi Watch.

