Questo smartwatch da 34€ ha uno schermo ENORME e puoi telefonare (-50%)

Questo non è uno smartwatch come gli altri: è un concentrato di tecnologia, con un display gigantesco! Infatti, è da ben 1,91″ contro una media – degli altri wearable – di 1,3/1,5″. L’ideale per leggere tutte le notifiche in arrivo senza sforzare la vista, ma non solo. Infatti, è perfetto anche per telefonare direttamente dal polso: rispondi alle chiamate in arrivo e ne invii di nuove, senza dover prendere lo smartphone. Una funzionalità incredibilmente utile in una marea di contesti. Ovviamente, non mancano tantissime funzioni dedicate a sport e salute.

Complice un succulento sconto Amazon del 50%, questo gioiellino lo prendi prezzo piccolissimo: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a 34,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è super limitata.

Uno schermo mozzafiato, che puoi personalizzare scegliendo fra ben 250 watchface differenti la tua preferita! Puoi decidere di cambiare quadrante, scegliendo fra i tantissimi disponibili, anche ogni giorno. Un’autonomia energetica spettacolare, che ti permetterà di usarlo anche una settimana, prime di dover ricorrere alla ricarica.

Un alleato pazzesco per monitorare le tue performance sportive: a disposizione, ben 112 tipologie di workout specifiche. Scegli la tua preferita e inizia ad allenarti, a monitorare i risultati ci penserà lui! Ovviamente, è anche un ottimo supporto per controllare la salute: battito cardiaco, qualità del riposo notturno, ossigenazione del sangue e non solo.

Per finire, vale la pena sottolinea che, la possibilità di telefonare dal polso, è una chicca che rende questo wearable ancora più utile di quelli che permettono unicamente di controllare le notifiche in arrivo.

Non perdere l’occasione di risparmiare il 50% su Amazon e porta adesso a casa questo spettacolare smartwatch. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.