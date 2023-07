Questo smartwatch da 19€ lo AMERAI: pressione, battito, chiamate dal polso

Questo spettacolare smartwatch, con ampio display e una marea di funzionalità, è in sconto su Amazon a un prezzo da capogiro. Usalo addirittura per telefonare dal polso, come un vero e proprio sistema di vivavoce: puoi ricevere ed effettuare chiamate senza dover prendere lo smartphone.

Per portarlo a casa a 19,99€ appena, devi semplicemente completare l’ordine al volo. Ricevi tutto con spedizioni rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Disponibilità super limitata.

Un prodotto completissimo. Oltre a notifiche e telefonate, puoi sfruttare questo eccellente wearable anche per tenere sotto controllo la salute: battito cardiaco, quantità di ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, qualità del riposo notturno e non solo. Sfruttalo come personal trainer: si occuperà lui di tenere traccia dei risultati dei tuoi allenamenti.

Eccezionale l’autonomia energetica: potrai usarlo per giorni con una sola ricarica. Personalizza il suo enorme schermo da 1,95″ come preferisci, puoi scegliere fra un sacco di quadranti differenti il tuo preferito. Non perdere l’occasione di portare a casa questo spettacolare smartwatch a 19€ circa appena: completa l’ordine al volo su Amazon per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.