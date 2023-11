Questo Smartwatch completo per gli sportivi costa meno di 40€ per il Black Friday!

Dotato di una straordinaria autonomia della batteria, che può durare fino a 10 giorni, lo smartwatch Fitbit Inspire 2 si distingue per la sua ampia compatibilità, essendo perfettamente compatibile sia per dispositivi iOS 15 che per Android OS 9.0. Per un’esperienza ancora più completa, l’Inspire 2 offre 6 mesi di abbonamento Premium Fitbit incluso nel prezzo, garantendo così un accesso privilegiato a funzionalità esclusive.

Una caratteristica davvero da non sottovalutare è la funzione “Minuti in Zona Attiva”, che ti tiene informato sulla tua zona cardiaca corrente, offrendo un’indicazione chiara su quanto ti stai impegnando per raggiungere i tuoi obiettivi di fitness.

Grazie alla rilevazione continua del battito cardiaco, questo smartwatch fornisce dati accurati sulle calorie bruciate, ottimizzando le tue sessioni di allenamento e identificando tendenze personalizzate per mantenerti motivato nella tua ricerca del benessere fisico.

L’Inspire 2 è però anche uno smartwatch classico capace di registrare passi, distanza percorsa e calorie bruciate in modo accurato. Oltre al monitoraggio delle attività quotidiane, questo dispositivo offre una valutazione dettagliata del sonno, tenendo traccia delle fasi di sonno leggero, profondo e REM. Con il punteggio del sonno visualizzato nell’app Fitbit, avrai la possibilità di comprendere la qualità del tuo riposo e ricevere suggerimenti su come migliorare la tua esperienza di sonno.

Non perdere l’ottima opportunità di risparmiare ben 60€ sul Fitbit Inspire 2, pagandolo in questo modo solo 39,00€ al posto dei classici 99,95€ di listino,