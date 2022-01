Questo smartwatch by Xiaomi NON dovrebbe costare così poco (27€)

Bello, elegante e completo. Dotato di un display super ampio da 1,69″. Questo smartwatch, parte dell'ecosistema Xiaomi, è un vero e proprio spettacolo. Con le promozioni Amazon del momento, hai la possibilità di portarlo a casa a un prezzo bassissimo: spunta il coupon in pagina e accaparratelo a 27€ circa appena. Pochissimo, considerando la caratura del wearable. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch by Xiaomi: prezzo bassissimo su Amazon

Basta una veloce ricerca su Google, digitando il nome di questo gioiellino, per capire che – sebbene il marchio del colosso cinese non ci sia – il prodotto è parte dell'ecosistema.

Un ampio pannello da 21,69″con buona visibilità: leggere dal polso notifiche, avvisi, chiamate in arrivo e non solo, sarà semplicissimo e non servirà prendere ogni volta lo smartphone. Personalizza il pannello come preferisci, scegliendo fra una serie di watch face quella che ti piace di più.

Tienilo con te mentre ti alleni. Il dispositivo supporta tutte le funzionalità tipiche di un activity tracker e anche una serie di workout specifici, perfetti per analizzare in dettaglio le tue performance. Ovviamente, questo wearable è anche perfetto per tenere sotto controllo la salute: battito cardiaco, qualità del riposo notturno e anche quantità di ossigeno presente nel sangue. Tutto assolutamente sotto controllo.

Insomma, uno smartwatch bello e completo, lo Xiaomi Haylou GST. Arrivato da poco su Amazon, puoi portarlo a casa in sconto a 27€ circa appena. Spunta il coupon in pagina, completa l'ordine e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.