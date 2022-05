Questo smartwatch by Xiaomi è ben NASCOSTO su Amazon: solo 31€

Ora che è tornato in sconto, ho pensato che fosse il caso di diffondere il verbo. Questo smartwatch, l’Haylou GST, è parte dell’ecosistema Xiaomi. Per questo motivo, è dotato di un equilibrio fra qualità e prezzo che è pazzesco.

Il display è un pannello importante nelle dimensioni, così da evitarti di sforzare la vista. Ben 1,69″ di schermo per permetterti di controllare le notifiche, ma anche di sfruttare tutte le feature della quali questo dispositivo è dotato. Dalla salute allo sport, passando per la personalizzazione. A questo prezzo, è praticamente impossibile trovare un prodotto in grado di offrire le stesse performance.

Con gli sconti Amazon del momento, hai la possibilità di portarlo a casa a 31€ circa appena ed è un vero e proprio peccato non approfittarne. Basta spuntare il coupon in pagina (se la promozione è ancora attiva) e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: uno spettacolo di smartwatch nascosto

Lo abbini al tuo smartphone Android oppure iOS e sei pronto a sfruttarne il potenziale. Notifiche, avvisi e promemoria, a disposizione direttamente dal polso: non servirà prendere ogni volta il tuo device principale per controllarle. Grazie alle dimensioni del pannello, non dovrai affaticare la vista per leggere quello che ti interessa.

Quando ti allenti, sfrutta la sua vocazione da activity tracker. Oltre al conteggio di passi, calorie e distanza, ci sono anche 12 tipologie di workout specifiche per monitorare le tue performance e conservare dati precisi.

Ancora, la salute è importante e questo gioiellino non manca di avere una serie di feature dedicate al suo controllo. Oltre al rilevamento del battito cardiaco 24 ore su 24, puoi anche verificare in qualsiasi momento la quantità di ossigeno presente nel sangue e la qualità del riposo notturno.

Per finire, non dimenticare di personalizzare – con i quadranti che più ti piacciono – il display squadrato del tuo nuovo wearable. In questo modo, potrai impreziosire praticamente ogni outfit che deciderai di indossare.

Insomma, questo smartwatch parte dell’ecosistema Xiaomi è un piccolo tesoro nascosto, che trovi su Amazon. Addirittura, adesso è anche in sconto: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Promozione a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.