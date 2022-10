Questo smartwatch by Xiaomi a 36€ è IRRESISTIBILE (solo Amazon)

Su Amazon ci sono delle chicche che riesci ad apprezzare solo se ne conosci il potenziale. Altrimenti, restano ben nascoste sulla piattaforma. É il caso di questo smartwatch, realizzato dal brand Haylou e parte dell’ecosistema Xiaomi. Un wearable bellissimo ed elegante sotto il punto di vista estetico, che è anche ricco di funzionalità.

Un assistente digitale da polso super completo, che puoi prendere a prezzo bassissimo adesso, complice un goloso sconto a tempo. Per approfittarne, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Lo prendi a 36€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Uno smartwatch by Xiaomi sensazionale

Ampio display in cassa circolare e un appeal estetico che ti permetterà di abbinare questo wearable praticamente a qualsiasi outfit. Direttamente dallo schermo, gestisci la stragrande maggioranza delle notifiche in arrivo sullo smartphone: non dovrai più prenderlo ogni volta che suona. Ancora, potrai verificare in qualsiasi momento il valore in tempo reale della frequenza cardiaca e del livello di ossigeno nel sangue. Parametri che possono anche essere controllati H24.

Ottimo alleato per la salute fisica, è anche un versatile personal trainer. Infatti, può contare su ben 12 modalità sportive specifiche fra le quali potrai scegliere la tua preferita. In questo modo, ogni sessione di allenamento sarà sempre perfettamente tracciata e i dati conservati all’interno dell’applicazione.

Non perdere l’occasione di fare un goloso affare su Amazon. Questo meraviglioso smartwatch by Xiaomi – a questo prezzo – è un vero e proprio affare. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 36€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.