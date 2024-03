Questo smartwatch a 29€ supporta Alexa e le telefonate dal polso: SPETTACOLO

Questo bellissimo smartwatch con design unico, adesso a prezzo piccolissimo su Amazon, supporta l’assistente vocale Alexa e persino le telefonate dal polso. In promozione, puoi prenderlo a 29€ circa appena semplicemente spuntando il coupon in pagina e completando rapidamente il tuo ordine. Lo ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta: si tratta di una occasione a tempo limitato.

Il suo design di certo non passa inosservato. Si tratta infatti della prima cosa che cattura l’attenzione, guardando questo wearable. Un dispositivo di carattere, con ampio display personalizzabile, alloggiato in cassa squadrata.

Perfetto come assistente da polso, ti permetterà di interagire con l’assistente vocale Alexa (per esempio per gestire la casa smart) ma anche di rispondere ed effettuare telefonate, senza prendere lo smartphone.

Non manca un gran numero di funzionalità dedicate alla salute e anche una serie di feature che lo renderanno il perfetto persona trainer. Basterà indossarlo mentre ti allenti per monitorare i tuoi progressi. Ottima anche l’autonomia energetica: a disposizione avrai diversi giorni di utilizzo con una sola ricarica.

In promozione su Amazon, puoi portarlo a casa a 29€ circa appena in questo momento. Spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per accaparrarti questo interessante smartwatch a 29€ circa appena. Lo ricevi in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii rapido però, la disponibilità è limitatissima.