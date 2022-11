Questo smartwatch a 21€ misura anche la FEBBRE: uno spettacolo

Sii veloce e accaparratelo, se è ancora disponibile. Questo spettacolare smartwatch è così completo da essere in grado di misurare la febbre, direttamente dal polso e grazie a uno speciale sensore integrato. Ampio display, funzionalità dedicate a sport e salute e piena gestione delle notifiche in arrivo sullo smartphone.

Sii velocissimo per fare il tuo affare: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite.

Un super smartwatch: misura anche la febbre

Un prodotto spettacolare e tutto da scoprire. Indossalo al polso e affidati al suo ampio display touchscreen per godere di tutte le funzionalità che ti può offrire. Oltre alla piena gestione delle notifiche, puoi agevolmente controllare diversi parametri legati alla salute:

temperatura corporea;

quantità di ossigeno nel sangue;

stima della pressione sanguigna;

qualità del riposo notturno;

battito cardiaco.

Un vero e proprio compagno per il quotidiano, perfetto anche per lo sport. Infatti, quando ti alleni si occuperà lui di tenere traccia dei tuoi risultati. Tutti i dati potrai scaricarli all’interno dell’applicazione per smartphone, assolutamente in italiano.

Non perdere l’occasione di prendere questo eccezionale smartwatch che misura la febbre a mini prezzo da Amazon. A 21€ circa appena è praticamente un regalo. Spunta il coupon in pagina e accaparratelo adesso, se la promozione è ancora attiva. Sii veloce, a questo prezzo durerà pochissimo.

