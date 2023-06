Questo smartphone Xiaomi in offerta a 90€ è un VERO AFFARE

Su Amazon è possibile acquistare uno smartphone Xiaomi con una spesa di appena 90 euro. Si tratta dell’occasione giusta per tutti gli utenti che hanno bisogno di un dispositivo super economico, anche solo per avere un muletto sempre disponibile e con un’autonomia da record. La nuova offerta Amazon in corso in questo momento è dedicata allo Xiaomi Redmi 9C che viene ora proposto al prezzo scontato di 90 euro invece che 149 euro, nella variante con 3 GB di RAM, 64 GB di storage e una batteria da ben 5.000 mAh. L’offerta è accessibile dal link qui di sotto.

Xiaomi Redmi 9C in offerta su Amazon: bastano 90 euro

In rapporto alla fascia di prezzo, il Redmi 9C riesce a stupire, presentando alcuni punti di forza ben precisi. Il SoC è un MediaTek Helio G35 in grado di gestire tutte le attività di base di uno smartphone senza problemi. A supportare il chip troviamo 3 GB di RAM e 64 GB di storage, con possibilità di espansione tramite l’apposito slot per microSD.

Da notare la presenza di una batteria da ben 5.000 mAh che permette di registrare un’autonomia davvero elevata. Lo smartphone presenta, inoltre, un display IPS LCD da 6,53 pollici con risoluzione HD+. Tra le specifiche c’è anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 13 Megapixel, oltre al supporto Dual SIM e a un sensore di impronte digitali posteriore. Il modello in offerta presenta la colorazione Midnight Grey.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Redmi 9C al prezzo scontato di 90 euro. L’offerta è accessibile direttamente dal link qui di sotto.

