Questo smartphone Xiaomi in offerta a 137€ su Amazon è un vero BEST BUY

Lo Xiaomi Redmi 10 2022 è uno dei migliori smartphone della fascia bassa, garantendo l’accesso ad un comparto tecnico completo con una spesa davvero ridotta. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di casa Xiaomi al prezzo scontato di 137 euro invece di 179,99 euro. Si tratta di un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di uno smartphone economico e completo. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile sfruttare il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi 10 2022: è l’entry level da comprare con quest’offerta

Chi vuole spendere poco per un nuovo smartphone non può farsi sfuggire l’occasione di acquistare lo Xiaomi Redmi 10 2022 in offerta su Amazon. Lo smartphone è dotato di un display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Helio G88, supportato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Ci sono anche quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sensore di impronte digitali è posizionato lateralmente. Lo smartphone presenta il chip NFC e può contare sul supporto Dual SIM.

