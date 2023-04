Questo smartphone Xiaomi in offerta a 129€ su Amazon è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico e completo, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta giusta: per un periodo di tempo limitato è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi 12C al prezzo scontato di 129 euro. Si tratta dell’occasione giusta per portarsi a casa un entry level completo, veloce e con un’autonomia al top.

L’offerta riguarda la versione con 3 GB di RAM e 64 GB di storage. Da notare, però, che c’è anche la variante con 4 GB di RAM e 128 GB di storage che viene proposto al prezzo scontato di 149 euro. Il Redmi 12C in offerta è disponibile in diverse colorazioni. Per sfruttare l’offerta è sufficiente spuntare la casella per applicare il coupon che garantisce 20 euro di sconto extra.

Il link all'offerta è il seguente:

Xiaomi Redmi 12C è l’entry level giusto: costa poco ma vale tanto, ecco l’offerta

Il Redmi 12C è dotato di un display da 6,71 pollici con risoluzione HD+ a cui si affianca il processore MediaTek Helio G85. Tra le specifiche troviamo anche 3/4 GB di RAM e 64/128 GB di storage oltre ad una batteria da 5.000 mAh che garantisce un’autonomia al top, anche in caso di uso intenso. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Redmi 12C:

al prezzo scontato di 129 euro per la variante 3/64 GB

per la variante al prezzo scontato di 149 euro per la variante 4/128 GB

Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere la pagina Amazon del Redmi 12C in modo da completare l'acquisto.

