Questo smartphone Xiaomi in offerta a 106€ è un vero BEST BUY

Chi è alla ricerca di uno smartphone completo ad un prezzo ridottissimo può oggi puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata allo Xiaomi Redmi 10C, ora disponibile al prezzo scontato di 106 euro nella variante con 64 GB di storage e 3 GB di memoria RAM, disponibile in varie colorazioni. Si tratta dell’offerta giusta per chi vuole spendere davvero poco per mettere le mani su di uno smartphone completo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi 10C a questo prezzo è un vero affare su Amazon

Lo Xiaomi Redmi 10C è uno smartphone completo e dal rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Il dispositivo può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene supportato da 3 GB di RAM, 64 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh.

Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone può contare su di un display IPS LCD da 6,71 pollici con risoluzione HD+. Tra le specifiche c’è spazio per il supporto Dual SIM, il chip NFC e un sensore di impronte digitali posteriore.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi 10C al prezzo scontato di 106 euro. Si tratta di una promozione davvero incredibile, considerando il rapporto qualità/prezzo dello smartphone. Il dispositivo garantisce un uso completo, senza reali limitati, e rappresenta la scelta giusta per chi vuole spendere poco.

Da notare che c’è anche una versione con 4 GB di RAM e 128 GB di storage che viene proposta a 149 euro, rappresentando una buona alternativa se si è alla ricerca di uno smartphone con una dotazione di memoria maggiore. Tutte le offerte sono disponibili dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.