Questo smartphone Xiaomi in offerta a 105€ su Amazon è un VERO AFFARE (4+128 GB)

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico e completo, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: lo Xiaomi Redmi 12C, infatti, è disponibile in offerta al prezzo scontato di 105 euro nella variante dotata di 4 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che di una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone è il modello giusto per chi ha bisogno di un muletto sempre pronto all’uso e con un’autonomia al top o per chi punta ad avere un buon smartphone da poco più di 100 euro. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Smartphone Xiaomi in offerta a 105 euro: c’è il Redmi 12C

Il Redmi 12C è l’attuale entry level della gamma di smartphone di Xiaomi. Si tratta di un modello completo, economico ma non per questo poco valido. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Helio G85 che viene affiancato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una maxi batteria da 5.000 mAh.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. C’è il supporto Dual SIM ed è presente anche un sensore di impronte digitali posteriore. Lo smartphone di Xiaomi ha anche il chip NFC. Il sistema operativo è Android 12 che viene personalizzato dalla MIUI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Redmi 12C al prezzo scontato di 105 euro. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto resterà attivo solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.