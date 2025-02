Questo smartphone Realme in offerta a 82€ su Amazon è l'affare low cost di oggi

Per chi è alla ricerca di uno smartphone economico ma utilizzabile senza limitazioni, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta giusta. Il Realme Note 50 4/128 GB è ora disponibile al prezzo scontato di 82 euro, con possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

Realme Note 50 è lo smartphone low cost da prendere

Il Realme Note 50 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di uno smartphone economico. Tra le specifiche, infatti, troviamo un ampio display IPS LCD da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz oltre al SoC Unisoc Tiger T612 Octa-Core.

La versione in offerta dello smartphone è quella con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che con una batteria da 5.000 mAh. Questa combinazione offre un’autonomia elevata oltre che una buona dotazione di memoria in rapporto alla fascia di prezzo. Da segnalare anche il supporto Dual SIM, la certificazione IP54 e un sensore di impronte digitali.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è possibile acquistare il Realme Note 50, nella versione descritta, al prezzo scontato di 82 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il dispositivo che diventa lo smartphone low cost da prendere oggi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.