Questo smartphone Realme costa solo 99€ su Amazon: è il low cost DA COMPRARE

Il Realme Narzo 50i Prime è uno dei modelli entry level della gamma Realme ed ora è protagonista di una nuova offerta Amazon. Lo smartphone può essere acquistato ad un prezzo scontato di 99 euro risultando la scelta ideale per chi vuole spendere poco ma non vuole rinunciare alla possibilità di sfruttare uno smartphone completo, veloce e con un’autonomia eccellente. Il Realme Narzo 50i Prime è dotato di 4 GB di RAM, 64 GB di storage e di una batteria da ben 5.000 mAh. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Realme Narzo 50i Prime: in offerta a 99 euro è lo smartphone low cost da comprare

La scheda tecnica del Realme Narzo 50i Prime è completa, considerando la fascia di prezzo. Lo smartphone è dotato di un display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e può contare sul SoC Unisoc Tiger T612 con CPU Octa-Core che garantisce una marcia in più per la fascia di prezzo.

Il chip è supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. In entrambi i casi si tratta di un quantitativo di memoria più che sufficiente per garantire un utilizzo completo in rapporto alla fascia di prezzo. C’è anche una batteria da 5.000 mAh mentre la fotocamera posteriore è da 8 Megapixel. C’è il supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme Narzo 50i Prime al prezzo scontato di 99 euro. Si tratta di un’offerta ottima per acquistare uno smartphone davvero low cost ma senza tutti quei compromessi che caratterizzano i dispositivi in questa fascia di prezzo. Ecco il link per l’offerta:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.