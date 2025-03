Questo smartphone Realme costa solo 95€ su Amazon (con 6/128 GB e IP64)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone low cost, tra le tante opzioni disponibili sul mercato, la soluzione giusta è rappresentata dal Realme Note 60, nella versione da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Questa variante del modello di Realme è ora disponibile in offerta su Amazon con un prezzo scontato di 95 euro. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto.

Realme Note 60: il low cost da prendere oggi

Il Realme Note 60 può contare su di un’ottima scheda tecnica in rapporto al prezzo di vendita. Tra le specifiche troviamo, infatti, un display IPS LCD da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz. Il dispositivo è dotato anche del SoC Unisoc Tiger T612 che viene affiancato da 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh. Da segnalare anche una fotocamera posteriore da 32 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il dispositivo supporta il Dual SIM ed è dotato della certificazione IP64 oltre al sensore di impronte digitali posizionato nel tasto laterale.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme Note 6/128 GB al prezzo scontato di 95 euro. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su di uno smartphone di qualità, con ottime specifiche e un prezzo inferiore ai 100 euro. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo ed è disponibile per due diverse colorazioni.