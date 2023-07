Questo smartphone Realme costa solo 84€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di uno smartphone davvero economico, magari da utilizzare come muletto di riserva, in questo momento c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Grazie alla promozione in corso è possibile acquistare il Realme Narzo 50i Prime al prezzo scontato di 84,99 euro. L’offerta riguarda la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage che, per la fascia di prezzo, rappresentano un vero e proprio plus. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Smartphone Realme a 84 euro: l’offerta Amazon è da cogliere al volo

Il Realme Narzo 50i Prime è uno smartphone che, per la fascia di prezzo, non si fa mancare nulla. Il dispositivo può contare su di un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e sul SoC Unisoc T612 Octa-Core, un chip proposto da modelli con un prezzo di gran lunga superiore. Tra le specifiche troviamo anche una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel.

Da notare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh che rappresenta uno dei principali punti di forza dello smartphone Realme, garantendo un’autonomia davvero elevata. Lo smartphone è anche molto leggero (pesa 182 grammi) e facile da utilizzare. C’è anche il supporto Dual SIM che lo rende ancora più completo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme Narzo 50i Prime al prezzo scontato di 84,99 euro. La versione in offerta è dotata di 4 GB di RAM e 64 GB di storage (espandibile via microSD). Il comparto tecnico è, quindi, ricco e completo, ideale per soddisfare appieno le esigenze di chi ha bisogno di uno smartphone economico ma dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.