Questo smartphone POCO a meno di 180€ è un vero BEST BUY

Chi è alla ricerca di un ottimo smartphone a meno di 200 euro può oggi puntare su POCO M5s. Lo smartphone è oggi protagonista di una nuova offerta Amazon. Grazie a quest’offerta è possibile acquistare il dispositivo al prezzo scontato di 179 euro invece di 229 euro. Si tratta di uno sconto di 50euro che fa la differenza, rendendo lo smartphone di POCO, dotato di un display AMOLED e del processore MediaTek Helio G95, la scelta giusta in questa fascia di prezzo. La versione in offerta è dotata di 128 GB di storage. Per accedere alla promozione è possibile sfruttare il link seguente per accedere alla pagina Amazon del POCO M5s.

POCO M5s: a questo prezzo su Amazon è un ottimo acquisto

Il POCO M5s ha tutte le carte in regola per essere considerato un best buy a meno di 200 euro. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek Helio G95, supportato da 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh. Da notare anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il POCO M5s al prezzo scontato di 179 euro invece di 229 euro, beneficiando così di 50 euro di sconto di sconto su uno smartphone già molto economico. A questo prezzo, lo smartphone di POCO è un vero e proprio “best buy”. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

