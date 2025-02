Questo smartphone OPPO a 119€ su Amazon è un affare low cost

Per chi è alla ricerca di uno smartphone low cost c’è oggi la possibilità di puntare su OPPO A40, un modello molto interessante considerando le prestazioni e la completezza della scheda tecnica in rapporto al prezzo. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 119 euro. Per gli utenti abilitati agli acquisti a rate è possibile acquistare il dispositivo in 5 rate. Per accedere all’offerta basta premere sul banner della versione desiderata qui di sotto.

OPPO A40: la scheda tecnica

La scheda tecnica di OPPO A40 comprende un display LCD da 6,67 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 affiancato da 4 GB di RAM, con possibilità di aggiungere altri 4 GB di RAM virtuale. Da segnalare anche 128 GB di storage e una batteria da 5.100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W. Si tratta di specifiche ottime per la fascia di prezzo. Lo smartphone, inoltre, è certificato IP54 e rispetta gli standard MIL-STD-810H. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO A40 al prezzo scontato di 119 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta basta premere sul banner qui di sotto.