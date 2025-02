Questo smartphone HONOR da 99 euro su Amazon è l'affare low cost del giorno

Trovare lo smartphone giusto da prendere con un budget di 100 euro non è mai facile. Le opzioni sono poche e spesso si tratta di dispositivi quasi inutilizzabili. Una buona scelta in questa fascia di prezzo, invece, è rappresentata da HONOR X6b. Lo smartphone è oggi acquistabile al prezzo scontato di 99 euro su Amazon, diventando uno dei modelli più interessanti del momento nella fascia bassa. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR X6b: un ottimo low cost da meno di 100 euro

La scheda tecnica di HONOR X6b, in rapporto alla fascia di prezzo, è ottima. Lo smartphone ha un display LCD da 6,56 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Helio G85 che viene affiancato da 4 GB di RAM (con altri 4 GB di RAM virtuale) e 128 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 5.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 35 W. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone ha connettività Dual SIM, un sensore di impronte digitali laterale e il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR X6b con un prezzo scontato di 99 euro. Lo smartphone rappresenta, in questo momento, la soluzione giusta per mettere le mani su di un modello low cost con una spesa inferiore ai 100 euro.