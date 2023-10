Questo Smart TV QLED di Samsung in offerta a 499€ è l'offerta TOP di oggi

Chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV può ora sfruttare la nuova offerta Amazon dedicata al Samsung QE50Q60CAUXZT che viene proposto al prezzo scontato di 499 euro. Si tratta di un ottimo TV QLED da 50 pollici, con pannello 4K e un comparto tecnico di primo livello. In questa fascia di prezzo, il TV di Samsung in offerta oggi su Amazon rappresenta un vero e proprio best buy.

Da notare che, con 100 euro in più, è possibile puntare anche sul modello da 55 pollici. In più, i TV QLED di Samsung sono acquistabili anche con pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto.

TV Samsung QLED in offerta su Amazon: è un’offerta da cogliere al volo

La nuova promozione lanciata da Amazon è l’occasione giusta per acquistare un nuovo TV QLED di Samsung, con pannello 4K e una piattaforma smart completa, con tutte le app principali per l’intrattenimento e la possibilità di utilizzare anche gli assistenti vocali come Alexa.

Con questa nuova offerta Amazon è possibile beneficiare di uno sconto netto sulla gamma TV QLED di Samsung. In particolare, il modello da 50 pollici è disponibile al prezzo scontato di 499 euro mentre la versione da 55 pollici è acquistabile al prezzo scontato di 599 euro.

C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.