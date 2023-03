Questo Smart TV da 55 pollici è al MINIMO STORICO: costa solo 379€

Acquistare un nuovo Smart TV diventa ancora più conveniente grazie a questa nuova offerta Amazon dedicata al TV Hisense 55A67H. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile beneficiare di uno sconto netto sul modello andando ad acquistare il nuovo TV al prezzo scontato di 379 euro.

Si tratta di un’offerta davvero imperdibile, considerando la qualità del TV e la possibilità di poter beneficiare di un pannello 4K da 55 pollici ad un prezzo a cui, di solito, è possibile acquistare un modello da 43 o 50 pollici. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

TV Hisense in offerta su Amazon: per questo modello da 55 pollici bastano 379 euro

Il TV Hisense in offerta su Amazon ha tutte le carte in regola per garantire ottime prestazioni ad un prezzo molto accessibile, soprattutto in rapporto alle dimensioni. Si tratta di un TV 4K UHD con pannello VA da 55 pollici che può contare su Smart VIDAA 5.0 con integrazione con Alexa e con tutte le app dedicate all’intrattenimento.

Completamente compatibile con il nuovo digitale terrese, il TV Hisense presenta un impianto audio di ottima qualità da 16 W e una ricca dotazione di porte per il collegamento alle varie periferiche esterne. Si tratta, quindi, di un pacchetto completo su cui puntare per l’intrattenimento domestico.

Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV Hisense 55A67H al prezzo scontato di 379 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima considerando la qualità del TV e le sue dimensioni, in rapporto al prezzo. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

