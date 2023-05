Questo Smart TV 4K di TCL costa solo 269€ con QUEST'OFFERTA

È il momento giusto per cambiare TV e acquistare un nuovo Smart TV di casa TCL: con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare il modello 43P638 al prezzo scontato di 269 euro. Si tratta di un TV 4K da 43 pollici dotato di piattaforma smart Google TV che può rappresentare la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un modello economico e di buona qualità. Per sfruttare l’offerta è possibile seguire subito il link qui di sotto. La promozione è proposta da Monclick Italia ed è accessibile solo per un periodo di tempo limitato.

TV TCL con pannello 4K da 43 pollici: con quest’offerta bastano 269 euro

Il TV TCL in offerta ha tutte le carte in regola per essere considerato il best buy del momento per il settore TV. Si tratta di un modello 4K con diagonale da 43 pollici che offre un comparto smart completo e aggiornato grazie alla presenza della piattaforma Google TV. Il comparto tecnico è di alto livello e le dimensioni sono quelle giuste per utilizzare il TV in praticamente ogni contesto, senza alcun problema.

Con la nuova offerta eBay è, quindi, possibile acquistare il TV TCL 43P638 al prezzo scontato di 269 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima che consente di acquistare un TV completo e di ottima qualità ad un prezzo molto ridotto. In più, pagando con PayPal, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi, in modo da dilazionare ulteriormente la spesa. Per accedere all’offerta e acquistare il TV di TCL è possibile seguire il link qui di sotto.

