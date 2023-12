Questo Smart Speaker di Xiaomi è il regalo perfetto a questo prezzo!

Xiaomi Smart Speaker ha tutto ciò che un appassionato di tecnologia possa desiderare sul proprio comodino. Ora, grazie allo sconto del -46%, potrai averlo a soli 26,99€ invece dei classici 49,99€ di listino. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Xiaomi Smart Speaker non è la classica cassa Bluetooth

Il display a LED integrato del tuo Smart Speaker non solo ti consente di impostare la sveglia, ma potrai personalizzare il tutto selezionando le tue canzoni, cantanti o generi preferiti, assicurandoti così di iniziare la giornata con la tua musica perfetta, rendendo le mattine più piacevoli.

L’assistente vocale Google integrato apre le porte a un controllo senza sforzo del tuo Smart Speaker tramite comandi vocali. Da riprodurre la musica a capire che tempo farà, restare informato sulle ultime notizie o regolare il volume; tutto questo con l’utilizzo della sola voce.

Il modulo trasmettitore IR integrato, in sinergia con l’assistente Google, estende il controllo vocale anche ai tuoi elettrodomestici. Ora, grazie a un comando vocale, puoi accendere la TV, regolare la temperatura del condizionatore o illuminare la stanza dato che questo dispositivo si integra perfettamente con la domotica.

L’altoparlante, con il suo cono a 360° e l’innovativa struttura interna, offre un’esperienza acustica immersiva. La qualità dello speaker crea un suono perfettamente bilanciato da ogni angolazione, garantendo un’esperienza audio coinvolgente.

La possibilità di collegare due dispositivi dello stesso modello per creare una combo ti offre un modo per migliorare l’esperienza ancora di più. E se la tua casa è grande, collegare più Smart Speaker consente una riproduzione sincronizzata, perfino durante le chiamate in vivavoce con Google Duo. In questo modo, ogni angolo della tua casa può essere riempito dalla tua musica preferita e non solo.

Fai un regalo originale con Xiaomi Smart Speaker. Pagalo il 46% in meno con quest’offerta e portalo a casa a soli 26,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.