Questo sistema di ricarica wireless è PAZZESCO: 6€ su Amazon

La ricarica rapida wireless, quella buona e ben funzionante, necessità di un sistema fatto bene. Non è però scontato che debba costare tanto, anzi: basta trovare l'offerta giusta per fare un ottimo affare.

Il caricatore che ho scovato oggi, ad esempio, è rapido ed è anche dotato di diversi sistemi di sicurezza. Potrai ricaricare i tuoi dispositivi in tutta tranquillità, anche di notte. La chicca sai qual è? Adesso lo prendi a prezzo bassissimo da Amazon: mettilo nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “EWUH6R3D”. Risparmi il 50% e lo prendi a 6€ circa appena con spedizioni gratis.

Sistema di ricarica wireless in gran sconto su Amazon

Un oggetto di design, innanzitutto. Un prodotto che sta bene su un mobile, ma anche sul comodino in camera da letto o sulla scrivania. La praticità di sistemi come questi ti permette di appoggiare lo smartphone (con supporto alla ricarica wireless) e lasciare che si ricarichi. Se ti serve, lo sollevi, lo usi e poi lo appoggi nuovamente.

Come anticipato, questo gioiellino ha diversi sistemi di protezione, che impediscono il sovraccarico di corrente ed eventuali surriscaldamenti anomali. Con una potenza di 10W è perfetto per ricaricare in modo più che soddisfacente (sotto il punto di vista della tempistica) la stragrande maggioranza di dispositivi.

Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare da Amazon, questo sistema di ricarica wireless lo porti a casa a 6€ circa appena con spedizioni gratis. Sii veloce: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “EWUH6R3D” per completare l'ordine.