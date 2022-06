Questo si che è uno smartwatch DIVERSO dal solito: 29€ su Amazon

Fra le più golose occasioni Amazon nascoste c’è questo smartwatch particolarissimo, ben diverso dagli altri modelli a partire dal design. Un gioiellino a livello estetico, completo sotto ogni punto di vista. Infatti, oltre ad avere un gusto retrò – e ad essere super comodo da indossare – è anche ricco di funzionalità.

Il suo display da 1,3″, a colori e con supporto al touchscreen, è perfetto per gestire rapidamente le notifiche ricevute sullo smartphone, ma non solo. Infatti, le 10 modalità sportive a disposizione ti permetteranno di tracciare in modo preciso i tuoi allenamenti. Ancora, si tratta di un validissimo assistente per la la salute: battito cardiaco, pressione sanguigna, qualità del riposo notturno e non solo. Tutto a disposizione direttamente dal polso. A completare il quadro una serie di funzionalità aggiuntive e un look decisamente unico. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare: spunta il coupon in pagina e portalo adesso a casa a 29€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un eccezionale smartwatch in sconto su Amazon

Bellissimo nel design, insomma, ma anche un autentico concentrato di tecnologia. A disposizione, diverse colorazioni differenti. Ridotto il peso del dispositivo e super leggero: grazie all’ottima autonomia energetica, sarà un piacere lasciarlo al polso per giorni, senza avvertire fastidii. Questo particolarissimo smartwatch non teme nemmeno il contatto con l’acqua, grazie alla resistenza ai danni da liqui e polvere, attestata dalla certificazione IP68.

Non perdere l’occasione di fare un ghiottissimo affare su Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.