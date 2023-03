Questo sgabello in legno di IKEA lo paghi solo 19 euro su Amazon

Vuoi acquistare un piccolo mobile Ikea senza muoverti di casa? No, non pensiamo al sito ufficiale della nota catene svedese ma ad Amazon, che ogni tanto sa sorprenderci anche da questo punto di vista.

Lo sgabello Bekväm, costruito in legno massiccio ed alto 50 centimetri, è in offerta infatti a soli 19,95 euro. Perfetto per sfruttare lo spazio in altezza, questa scaletta è utile per raggiungere facilmente gli oggetti collocati in alto, oltre ad essere un elemento di design.

Sgabello Bekväm di IKEA in offerta su Amazon: l’affare che non ti aspetti

Progetto da Nike Karlsson, lo sgabello è realizzato in legno massiccio, un materiale naturale molto resistente. Facile da spostare grazie alla maniglia/foro presente nel gradino superiore, si monta in un attimo grazie alle solite dettagliate istruzioni tipiche da IKEA ed è pronto ad entrar a far parte dei tuoi oggetti di arredamento.

Lo sgabello misura per la precisione 43 centimetri in larghezza, 39 centimetri in profondità ed è alto 50 centimetri. Il carico massimo che può sostenere è di 100 kg, perfetto quindi per reggere il peso di una persona dalla corporatura media.

Molto apprezzato dai clienti come testimoniano le numerose recensioni, questo sgabello di IKEA può essere il tuo affare del giorno su Amazon. Lo paghi 19,95 euro e lo ricevi a casa praticamente subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.