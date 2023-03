Questo set di altoparlanti 5.1 ti farà vivere il gioco in maniera mai vista

Trust Tytan Gaming GXT 658 è un sistema set di altoparlanti surround 5.1, con subwoofer illuminato da LED blu per non farsi mancare niente, che oggi acquisti su Amazon in offerta a soli 109,99 euro.

Con una potenza totale di 180 watt e pensati espressamente per il gaming, seppur perfetti anche per altri usi, questi altoparlanti cambieranno le tue sessioni di gioco facendoti sentire letteralmente parte dell’azione.

Sistema di altoparlanti 5.1 in offerta Amazon: scopri il set Trust Tytan Gaming GXT 658

Il set di altoparlanti si presenta con 5 casse e 1 subwoofer per una potenza complessiva di 180 watt. Il subwoofer in legno è illuminato a LED blu e sincronizzato direttamente con i bassi: le luci seguiranno il ritmo del suono e della musica.

Gli altoparlanti si collegano facilmente ad un PC, laptop o a qualsiasi altro sistema multimediale tramite un cavo jack da 3.5mm. Incluso nella confezione trovi anche un telecomando wireless con cui gestire il volume, regolare i bassi e selezionare l’ingresso in modo facile e veloce.

Se non sono in uso, gli altoparlanti passano automaticamente in modalità standby permettendoti di risparmiare corrente.

Oggi il prezzo in offerta su Amazon è di soli 109 euro: una grande occasione per portarsi a casa un set completo e potente che ti farà vivere i tuoi giochi preferiti sotto un’altra prospettiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.