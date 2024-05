Questo scolapasta in silicone è GENIALE e ti costa solo 17,89€

Oggi vogliamo segnalarti l’offerta attiva su un prodotto molto particolare, ma altrettanto interessante: parliamo di uno scolapasta o, più in generale, di un colino in silicone che puoi posizionare direttamente sul bordo della padella, della pentola o della ciotola in modo da facilitare lo sversamento dell’acqua di cottura. Puoi acquistarlo su Amazon in sconto a 17,89 euro e riceverlo subito a casa con la spedizione Prime.

Scolapasta in silicone: le caratteristiche

Siamo di fronte quindi a un pratico strumento da cucina progettato per semplificare il drenaggio degli alimenti direttamente dalla pentola, dalla padella o dalla ciotola. Con dimensioni universali, si adatta facilmente a una varietà di pentole e padelle, con uno spessore del bordo fino a 7 mm, offrendo una soluzione versatile per tutte le esigenze culinarie.

Realizzato al 100% in silicone privo di BPA, questo scolapasta è sicuro per il contatto con gli alimenti e offre una durabilità eccezionale grazie alla sua lavorazione di alta qualità. Puoi utilizzarlo anche per alimenti più “pesanti” come le patate: il colino resterà sempre attaccato alla pentola grazie alla forza delle sue due clip.

La pulizia sarà un gioco da ragazzi: basta sciacquarlo con acqua calda e sapone per rimuovere eventuali residui di cibo. In alternativa, può essere comodamente lavato in lavastoviglie grazie al suo design salvaspazio.

Un piccolo plus per la tua cucina che renderà più semplice e veloce le attività culinarie scontate, come lo scolare la pasta. Acquistalo adesso in offerta a 17,89 euro.