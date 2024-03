Questo Robot da Cucina di Cecotec preparerà tutto al posto tuo!

Sei pronto per farti aiutare dall’inizio alla fine delle tue preparazioni dall’ottimo Cecotec Mambo 11090 Avana? Quest’ultimo è un robot da cucina fortemente scontato su Amazon. Mentre il prezzo classico si attesta sui 299,00€, grazie all’offerta in vigore in questo momento, potrai piazzarlo nella tua cucina per soli 251,90€.

Tutte le caratteristiche del robot da cucina

Dotato di 37 funzioni, questo robot aspirapolvere ti permette di impastare, fino alla preparazione di deliziosi smoothie. Con questo alleato in cucina, potrai stupire familiari e amici con piatti originali e gustosi, preparati come un vero professionista.

Nonostante il suo design compatto, il Mambo 11090 Habana di Cecotec ha una capacità di 3,3 litri, sufficiente per soddisfare le esigenze quotidiane di qualsiasi famiglia. La caraffa in acciaio inossidabile è perfetta per le lavorazioni di routine, mentre la caraffa Habana con rivestimento ceramico è ideale per le preparazioni più delicate, garantendo risultati impeccabili.

Con l’app Mambo, potrai controllare il tuo robot da cucina da remoto attraverso il tuo smartphone. Scegli la ricetta desiderata, avvia la preparazione e ricevi notifiche in tempo reale sul tuo dispositivo per seguire ogni fase della cottura.

Grazie alle ricette passo-passo dell’app Mambo e alle sue funzioni predefinite, anche i meno esperti in cucina potranno ottenere risultati eccellenti in ogni occasione. Il sistema OneClick semplifica la sostituzione degli accessori, mentre la nuova funzione autopulente consente di lavare la caraffa in pochi secondi, risparmiando tempo e fatica.

Con questo robot potrai sfruttare 5 lavorazioni simultanee, utilizzando contemporaneamente la brocca, il cestello e il piroscafo a due livelli per preparare un intero menu in meno tempo. La bilancia di precisione integrata assicura, poi, la massima accuratezza nella pesatura degli ingredienti, garantendo risultati sempre perfetti.

Non farti scappare questo robot da cucina di Cecotec per soli 251,90€.