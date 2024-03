Questo robot aspirapolvere va bene anche sui TAPPETI: su Amazon a soli 99,99€ (-58%)

L’offerta del giorno su Amazon è senz’altro attiva su questo robot aspirapolvere da 2200pa del marchio Lefant, uno dei più venduti sul popolare sito di ecommerce, che grazie ad uno sconto del 58% puoi acquistare a soli 99,99 euro invece di 239,99. Scoprirai uno strumento indispensabile per rendere più semplici e veloci le pulizie casalinghe.

Robot aspirapolvere in super sconto: le caratteristiche

Il robot aspirapolvere Lefant M210P ti sorprende con la sua ampia gamma di opzioni, con ben 6 modalità diverse di pulizia, ognuna pensata per esigenze diverse e per dar modo al robot di pulire ogni angolo della tua casa in modo accurato e efficiente.

Come abbiamo sottolineato in apertura e nel titolo, questo robot è perfetto anche sui tappeti: l’apparecchio è dotato di un sistema che gli permette di riconoscerne automaticamente la presenza, in modo da aumentare la potenza e garantirne una pulizia efficace.

Il design della bocca di aspirazione unica e la potente aspirazione del Lefant M210P consentono di rimuovere facilmente la polvere e i capelli, riducendo i problemi di pulizia. Con un grande contenitore per la polvere da 500 ml, il robot può contenere una grande quantità di rifiuti, riducendo la necessità di svuotarlo frequentemente.

Grazie al design compatto del corpo, il Lefant M210P può accedere facilmente a spazi ristretti sotto letti, divani e angoli, garantendo una copertura elevata e un basso tasso di guasto. Con una batteria a lunga durata con autonomia fino a 100 minuti, il robot ritorna automaticamente alla stazione di ricarica al termine del ciclo di pulizia o quando la batteria è scarica.

Acquistalo adesso in offerta a soli 99,99 euro invece di 239,99 e fai l’affare del giorno.