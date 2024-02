Questo ripetitore WiFi SBRICIOLA i muri, 4 antenne: 11,99€ su Amazon (-50%)

Se il segnale Wi-Fi troppo debole – che non arriva in modo corretto in tutte l’abitazione – è un problema, con questo dispositivo risolverà in un attimo. Si tratta di un ripetitore di rete con 4 potenti antenne in grado di far penetrare il segnale in modo super stabile praticamente ovunque. In sconto a metà prezzo su Amazon, adesso puoi portarlo a casa a 11,99€ appena: attiva rapidamente il coupon direttamente sulla pagina del prodotto e completa velocemente il tuo ordine.te lo accaparri a mini prezzo e le spedizioni sono veloci e gratis, se sei abbonato ai servizi Prime.

Semplicissimo da configurare e utilizzare, ti basterà individuare in quale punto della casa il segnale diventa più debole. Proprio lì dovrai posizionare il dispositivo, abbinarlo al router wireless che già possiedi tramite rapida configurazione e poi sarà subito pronto all’uso.

Collegando i tuoi dispositivi al nuovo ripetitore, potrai godere di una rete senza fili super stabile e potente in ogni angolo dell’abitazione. Grazie alla copertura a lungo raggio da 2,4 GHz, sarà la soluzione perfetta anche per i dispositivi della casa smart come lampadina, prese, TV e non solo.

Approfitta adesso dell’eccellente sconto del 50% su Amazon e concludi un ottimo affare. Attiva il coupon direttamente in pagina e completa rapidamente il tuo ordine per portare a casa questo ripetitore Wi-Fi a 11,99€ appena con spedizioni veloci e gratuita, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitata.