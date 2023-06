Questo Realme in offerta a 103€ su Amazon è un BEST BUY

Per acquistare un nuovo smartphone completo a circa 100 euro è possibile fare riferimento alla nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo Realme Narzo 50A Prime. Grazie all’offerta in corso, infatti, lo smartphone è disponibile ora al prezzo scontato di 103 euro. Si tratta di un ottimo prezzo considerando le specifiche del dispositivo che può contare su un display Full HD, una batteria da 5.000 mAh e su 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Per accedere alla promozione è possibile raggiungere la pagina Amazon dello smartphone tramite il link qui di sotto.

Realme Narzo 50A Prime in offerta su Amazon: bastano 103 euro

Il Realme Narzo 50A Prime è uno smartphone completo che, in rapporto al prezzo proposto, rappresenta un vero e proprio best buy. Il dispositivo è dotato di un display IPS LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD e di un processore Unisoc Tiger T612 in grado di garantire buone prestazioni per la fascia di prezzo.

Da notare anche la presenza di 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage e di una batteria da 5.000 mAh. C’è anche un sensore di impronte digitali laterale. Lo smartphone è Dual SIM e può contare su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. In rapporto al prezzo proposto, lo smartphone di Realme può essere considerato, senza dubbio, un acquisto consigliato. Per chi vuole spendere poco, infatti, non c’è di meglio in questo momento.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme Narzo 50A Prime al prezzo scontato di 103 euro. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato e può essere sfruttata tramite il link riportato di seguito.