Questo Pulitore portatile è in grado di Smacchiare qualsiasi tessuto (ed è in SCONTO!)

Eri alla ricerca di un pulitore portatile per la tua moquette, oppure per gli interni della tua auto? Bissel SpotClean Pro ha tutto quello che stai cercando, ora a un prezzo scontato. Grazie al ribasso del 5% sui eBay, lo pagherai solo 179,99€! Scopriamo tutte le caratteristiche.

Bissel SpotClean Pro: addio allo sporco!

L’efficiente motore del Bissell SpotClean Pro è in grado di aspirare lo sporco e le macchie più ostinate, agendo sia sulla superficie che sulle fibre del tappeto o di qualsiasi superficie. Questo dispositivo si dimostra ideale per la pulizia di tappeti, moquette, tappezzerie, divani, sofà, interni delle auto e molto altro.

La combinazione di una potente aspirazione e l’azione di sfregamento con gli accessori dedicati da 8 cm e 15 cm consente di rimuovere in modo efficace sporco, macchie e peli di animali domestici. La formula detergente professionale Wash & Protect di Bissell è stata appositamente pensata per pulire e proteggere tappeti e moquette, assicurando risultati impeccabili.

Con due capienti serbatoi estraibili dotati di comode impugnature, il Bissell SpotClean Pro facilita il processo di riempimento e svuotamento. L’accessorio aggiuntivo da 15 cm si rivela prezioso per affrontare macchie più ostinate e pulire superfici di dimensioni maggiori con minore sforzo.

Il design leggero e compatto permette di conservarlo comodamente quando non è in uso. L’uso del dispositivo è intuitivo: basta riempire il serbatoio dell’acqua pulita, applicare la formula detergente sulla macchia, posizionare l’accessorio adatto sulla testa del pulitore, passare delicatamente sulla macchia e infine aspirare l’acqua sporca. Un processo semplice ed efficace per mantenere i tuoi tappeti sempre impeccabili.

Migliora la pulizia della tua tappezzeria con l’ottimo Bissel SpotClean Pro. Pagalo solo 179,99€ grazie all’incredibile sconto presente su eBay!

