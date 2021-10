Questo proiettore portatile rende le tue serate degne del cinema

Se sei alla ricerca di un nuovo modo di guardare film e non solo, il proiettore portatile che ti presento può essere un ottima alternativa. In offerta su Amazon ti viene a costare veramente poco se conti che con soli 93,43€ rendi la tua casa un cinema, letteralmente. Compatibile con moltissimi sistemi è un vero toccasana per godersi i contenuti multimediali.

Disponibile per le spedizioni immediate, arriva a casa tua in un solo giorno lavorativo e senza alcun costo extra. Io non me lo farei ripetere!

Proiettore portatile: di cosa è capace questo gioiellino

Il proiettore portatile di Yaber è molto famoso e soprattutto molto apprezzato. Se non valesse la pena non starei qua a presentartelo, invece è proprio il caso contrario. Semplice, facilissimo da utilizzare e con tutto all'occorrente al suo interno, non potrai non amarlo dopo il primo utilizzo.

Vanta una fantastica lente da 1080 pixel Full HD con risoluzione nativa 720p. I 6000 Lumen rendono ogni riproduzione degna di sé stessa ma se hai esigenze particolari non farti problemi perché sono incluse le funzioni di Zoom e proiezione grande.

Si collega a qualsiasi tipo di dispositivo dunque puoi attivare anche la riproduzione di video WiFi e wireless tramite smartphone sia Android che iOS. Per farti capire che non scendi a compromessi, ti dico solo che è compatibile anche con AirPlay, MiraCasr e DLNA tra le tante cose.

Se vuoi colleghi un impianto audio esterno, altrimenti benefici dello Stereo HiFi Dolby integrato.

In conclusione ti faccio sapere che i primi 100 a ordinare ricevono anche lo Schermo di Proiezione senza alcun costo aggiuntivo.

Non perdere questa occasione e acquista subito il tuo proiettore portatile Yaber a soli 93,49€ su Amazon. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni lavorativi se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni rimangono gratuite.