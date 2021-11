Questo prodottino Xiaomi ti salva la vita in due casi DRASTICI (12€)

L'inverno sta arrivando e passare del tempo fuori diventa sempre più difficile. Immagina di aver scordato il tuo paio di guanti a casa e ora cosa fai? Per fortuna con questo prodottino Xiaomi in tasca o in borsa risolvi un gran problema. Di cosa si tratta? Di uno scaldamani che però ha una duplice funzione. Cosa aspetti a scoprire qual è? Prima però ti faccio sapere che è in promozione su AliExpress a soli 12,63 euro grazie allo sconto e al coupon del venditore.

Le spedizioni? Veloci gratuite in tutta Italia e l'IVA è già inclusa nel prezzo.

Xiaomi e il suo scaldamani: una combo sfiziosa

Disponibile in due varianti, questo scaldamani firmato Xiaomi può diventare tuo sia in modalità angelica che demoniaca. Entrambe sfiziose funzionano allo stesso modo quindi non farti problemi in merito. Arrivano a casa tua con tutto il necessario per utilizzarle ossia un cavetto per la ricarica e un adattatore che ti svelo a cosa serve tra un paio di secondi.

Basta premere l'unico pulsante che trovi sul loro corpo e tac: si riscaldano in una manciata di secondi regalandoti fin da subito un tepore che tra le tue mani sarà come oro colato. Questa promozione che ti sto facendo conoscere è valida per il modello da 24000mAh ma sappi che a qualche euro in più è disponibile anche quella da 4000mAh.

Quale scegliere? Dipende un po' dalle tue esigenze e ora ti spiego il perché. In caso di emergenza questo prodottino si trasforma in un powerbank con cui puoi alimentare il tuo smartphone (ecco a cosa serve l'adattatore) quindi se sai che la batteria del tuo dispositivo non regge molto, forse la variante con più capacità è più congeniale.

In ogni caso ti rammento che per acquistarle non devi che collegarti sulla pagina ufficiale AliExpress e scegliere il colore e il taglio. Dopodiché il gioco è fatto quando effettui il pagamento. Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia.